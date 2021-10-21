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Кедми: солдаты ВС США не умеют обращаться с «умным» оружием из-за безграмотности

  /   Обновлено: 21 октября 2021 13:01
Армия
Кедми: солдаты ВС США не умеют обращаться с «умным» оружием из-за безграмотности
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 октября. Американским военным очень сложно осваивать «умное» оружие из-за проблем с интеллектом, заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, американские ВС уже долгие годы испытывают острую нехватку высококлассных специалистов, которые могли бы работать с современным «умным» оружием. Кедми отметил, что армия в целом отражает уровень интеллекта страны и населяющих ее людей, поэтому глупо ожидать появления в войсках грамотных солдат, если в государстве высок процент безграмотности.

«Вы знаете, какая сейчас проблема в американской армии? И она стоит уже более десяти лет. Когда армия пытается определить качество оружия, которое ей надо, она говорит проектировщикам: попроще бы надо. Не так сложно, пожалуйста», − рассказал эксперт.

wikipedia.org / Public Domain

Он отметил, что интеллектуальный уровень американских военных не позволяет им осваивать слишком сложные оружейные системы. По его словам, это явление можно считать следствием плохого американского образования.

«И в США очень чувствуют эту проблему. Но где им взять достаточное количество высококвалифицированных специалистов, чтобы управлять современным стратегическим оружием и авиацией?!» − подытожил он.

Ранее Кедми заявил, что подлодки ВМФ России обладают уникальными возможностями, которые недоступны субмаринам ВМС США. По мнению экспертов, американская военная промышленность утрачивает первенство в ряде стратегических направлений, передает «Царьград».

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