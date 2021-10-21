Кулеба заявил, что Киев предоставит консулу РФ доступ к задержанному в Донбассе россиянину

Киев, 21 октября. Киев предоставит российскому консулу доступ к задержанному в Донбассе гражданину РФ Андрею Косяку. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел прокомментировал задержание представителя ЛНР Андрея Косяка в Донбассе.

«Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет», — подчеркнул Кулеба.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 октября сообщила об отказе Киева выполнять обязательства Консульской конвенции в течение шести дней. Шаги Киева подрывают процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, добавила дипломат. Россия призывает Украину придерживаться своих обязательств и обеспечить консульский доступ к Косяку, подчеркнула Захарова.