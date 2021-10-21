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Башаров признался Алене Жигаловой, что его впервые пригласили дать интервью для YouTube-шоу
Шоу-бизнес
Башаров признался Алене Жигаловой, что его впервые пригласили дать интервью для YouTube-шоу
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 октября. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Марат Башаров дал первое интервью для интернет-проекта в своей карьере. Актер поблагодарил ведущую шоу «Алена, блин!» Алену Жигалову и поделился отношением к интервьюерам Юрию Дудю и Дмитрию Гордону.

Актер Марат Башаров появился в студии шоу «Алена, блин!» для масштабного интервью. Ведущая Алена Жигалова с удивлением подметила, что никогда не видела его откровений на YouTube — в ответ телеведущий признался, что впервые получил приглашение от крупного интернет-проекта, и иронично высказался о своей известности в беседе с интервьюером.

«Наверное, для Дудя я еще не состоялся, не такая звезда, а есть еще один человек, не помню, как его фамилия — Гордон — лысый, украинский товарищ. К нему я тоже нет, я еще не настолько аполитичен, чтобы появится у него в программе на YouTube. Вы первые, я очень благодарен, что до вас я дорос», — признался актер.

Башаров рассказал Жигаловой о семье и своих увлечениях. Так, актер не считает себя поклонником YouTube, но иногда смотрит некоторые проекты. Он отдает предпочтение блогам о рыбалке — это увлечение он разделяет вместе с сыном, который следит за англоязычными каналами о тонкостях ловли рыбы.

Марат Башаров воспитывает не только родных сына и дочь, но и приемных детей из Сирии. Артист признался, что познакомился с будущими воспитанниками во время поездки в Ливан с гуманитарной миссией.

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интервью башаров Алена, блин
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