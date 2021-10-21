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Кулеба назвал Европу неполноценной без Украины
Политика
Кулеба назвал Европу неполноценной без Украины
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 21 октября. Европа будет неполноценной без Украины, поэтому Брюссель должен дать Киеву гарантию, что примет ее в свой состав, считает глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Выступая на Форуме ассоциации по обмену, посвященном реализации соглашения об «ассоциированном трио», украинский министр отметил, что вокруг европейского успеха Украины есть много скептиков, которые не верят во вступление Киева в ЕС. Этот скептицизм только мобилизовал усилия, поэтому Украина продолжит верить в свой курс, сказал украинский дипломат.

«Европа не может быть полноценной без Украины, а Украина не может быть полноценной без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейской идентичности», — высказался Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна была бы в ЕС уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Все 27 стран должны открыто выступить за членство Украины в союзе, считает он. С каждым членом Евросоюза Зеленский, по его словам, общается отдельно, а некоторые страны он посещает.

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