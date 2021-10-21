Актер Сергей Безруков рассказал, что думает о современном высшем образовании

Москва, 21 октября. Один из самых народных и востребованных российских актеров театра и кино Сергей Безруков снялся в исторической драме «Учености плоды». Работа выйдет в прокат 21 октября. События фильма разворачиваются в 1944 году в селе Михайловское, где расположен музей Александра Пушкина. По сюжету село оккупировано немцами, и туда прибывает профессор литературы Мария Шиллер. Она просвещает местное население и солдат, знакомит их с творчеством великого русского поэта — А. С. Пушкина. Естественно, что действия девушки злят нацистов. В один из дней из Берлина приходит информация, что из музея необходимо вывести все ценное. Сергей Безруков играет солдата, который потерял на предыдущей войне всю семью и был контужен. Он рассказал о своей роли в интервью журналу Cosmopolitan.

Безруков сообщил, что ему достался сложный и неоднозначный образ. Несмотря на жизненные трудности, его герой отказывается брать в руки оружие и убивать.

«Еще одна интересная особенность — у моего героя нет образования, даже школу не окончил, но при этом он отлично работает руками: может и пианино починить, и электричество в доме наладить. А еще он очень тонко понимает поэзию Пушкина. То есть он, безусловно, мужчина с мозгами, хоть и неграмотный», — рассказывает артист.

Актер, рассуждая об образовании, сравнил вузы в те времена с современным миром. По его мнению, тенденция отказа от диплома сейчас имеет место быть. Он видит яркий контраст между теми кто, стремится получить профессию и знания, стать полезным, и теми, кто хочет просто зарабатывать деньги.

«Такие люди, как тиктокеры, должны понимать, что успех и деньги — мимолетны. Сегодня ты популярен, а завтра оказываешься на улице — и вот тогда-то профессия и пригодится», — объяснил Безруков.

При этом артист подчеркнул, что есть и исключения. Он напомнил, что талант порой может восполнить отсутствие образования. В качестве примера он привел актерскую игру и вокал Никиты Преснякова.

Ранее Сергей Безруков обратился к поклонникам после госпитализации с коронавирусом.