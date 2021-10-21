Фонд кино требует от создателей «Ампира V» 84 млн рублей

Москва, 21 октября. Фонд кино обратился в суд с иском к создателям картины «Ампир V» по книге Виктора Пелевина. Он выдал субсидии на проект, но производство затянулось. Теперь фонд требует 84 миллиона рублей.

Фонд кино подал к «Квадрату» два иска. Эти сведения обнаружены в базе Арбитражного суда Москвы. Пока что рассмотрение заявления не назначено, но, как стало известно «Коммерсанту», иски связаны с субсидиями на производство «Ампира V».

Продюсер фильма Иван Засурский подтвердил, что кинематографисты получили от фонда две субсидии по 60 миллионов рублей. Одна из них была невозвратной, вторую им предстоит вернуть. По словам продюсера, создатели не уклоняются от своих обязательств.

Фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V» выйдет в российский прокат 25 ноября. Главные роли в картине достались Павлу Табакову, Оксимирону, Вере Алентовой и Марине Зудиной.