Новый электрический кроссовер Kia EV6 появится на российском рынке в 2022 году

Москва, 21 октября. Российские продажи нового электрического кроссовера Kia EV6 стартуют уже в 2022 году. Корейский автомобиль составит конкуренцию не менее популярным Audi e-Tron и Jaguar I-Pace.

Первый серийный электромобиль Kia создали на модульной платформе E-GMP, которая разработана специально для автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу. Модель предусмотрена сразу в нескольких модификациях с разными аккумуляторами и типами привода.

kia.com / Kia UK

Для российского рынка создана версия с батареей с увеличенным запасом энергии и четырьмя ведущими колесами. Речь идет об электрическом кроссовере с силовой установкой до 325 лошадиных сил. Таким образом, автомобиль может разогнаться до 100 километров за 6,2 секунды.

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) ранее спрогнозировала рост продаж электромобилей в России. Согласно подсчетам, к 2030 году на рынке будет реализована 281 тысяча электрических машин.