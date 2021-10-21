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Пенсионерка из Омска 35 лет выживает в ржавой железной бочке
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Старая цилиндрическая цистерна больше похожа на дачный сарай. Жилище отапливается печью-буржуйкой, водоснабжение и электричество отсутствуют.

Жительница Омска Светлана Чернова уже давно приспособилась к такой жизни. За 35 лет проживания в доме-бочке на улице Седова пенсионерка уже потеряла все надежды на улучшение жилищных условий. Когда-то ей предложили жилье в строящемся девятиэтажном доме, и женщину переселили в цистерну для временного проживания.

«Я заселилась сюда, когда распределяли квартиры, я еще тогда на кране работала, мне некогда было отлучаться. Так бы я пошла, конечно, добилась своей комнаты. Потом приходят и говорят: «Квартиры распределили, тебя скинули с очереди», — я говорю: «Как это — скинули?» — рассказала женщина.

Светлана ходит за водой на колонку, которая находится в несколько сотен метров. Согреваться приходится печью-буржуйкой, которая работает с перебоями. С годами справляться с такими условиями становится все сложнее. В прошлом году женщина взяла займ на покупку газового котла для отопления, но вскоре попала в больницу с коронавирусом. За время лечения котел украли, но женщине все еще приходится отдавать большую часть пенсии за кредит.

«У меня пенсия 14 тысяч, из них я 12 тысяч за газовую аппаратуру выплачиваю, две тысячи мне на руки. Вот ходишь, крутишься, где подешевле наберешь и тянешь», — жалуется Светлана.

Сейчас женщина стоит в очереди на получение жилья. Ситуация осложняется тем, что Чернова потеряла технический паспорт на цистерну, в которой официально прописана. В жилищном фонде Светлане также не помогли восстановить документы, поскольку попросту не нашли их. О проблеме узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

13 октября он поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области Олегу Винникову доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав Светланы Черновой. Позже в ведомстве добавили, что ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В жилищном вопросе Светлане также откликнулись помочь блогеры. Они собираются купить ей квартиру в новостройке и погасить кредит, а также приобрести необходимую мебель, стиральную машину и холодильник.

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Все новости / Видео / Пенсионерка из Омска 35 лет выживает в ржавой железной бочке
бастрыкин омск дом бочка
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