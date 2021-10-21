Артист Никита Джигурда показал ФАН свою свежую справку от психиатра

Посещение психиатра было одним из обязательных условий перед предстоящим боем в октагоне с журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

По словам артиста, у него не возникло никаких затруднений в ходе встречи со специалистами.

«Очень душевно все прошло. У меня есть опыт общения с такими экспертами с советских времен. Лет десять назад я был в институте Сербского. Там работают интеллектуалы. Они разбираются и в культуре, и психологии», — сообщил актер.

Фото из личного архива Никиты Джигурды /

Никита Джигурда также отметил, что посетить такого рода встречу и получить справку ему пришлось из-за предстоящей схватки.

«В контракте есть пункт, по которому участник боя должен предоставить справку от психиатра и нарколога. Перед боем с Милоновым я тоже проходил этих специалистов, что я чист. Вчера я прошел психиатра, а перед самым боем посещу нарколога, чтобы соблюсти договор и утереть нос тем, кто предлагает мне показать свою справку от психиатра», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что встреча на арене станет прекрасным итогом всех тех неблагоприятных высказываний, что в его адрес позволяли себе некоторые знаменитости.

«Я рад, что, в отличие от других, Отар Кушанашвили готов отвечать за свои слова. Зайдет со мной в октагон, понимая внутри себя, что огребет по полной программе. Я знаю, что этот поединок будет гораздо жестче, чем с Виталием Милоновым, поскольку будет по правилам бокса. Легкое сотрясение мозга поставит его на место. Думаю, он изменит свою точку зрения», — высказался эпатажный артист.

Фото из личного архива Никиты Джигурды /

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о том, что обратился за помощью к депутату Госдумы Виталию Милонову. По словам артиста, народный избранник работает над тем, чтобы спасти граффити певца Игоря Талькова в Санкт-Петербурге.