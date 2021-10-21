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В Кремле заявили об отсутствии позиции по предложению не включать госСМИ в список иноагентов
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позиции по предложению не включать госСМИ в список иноагентов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 октября. В Кремле нет позиции об идее разрешить государственным СМИ избегать включения в перечень иностранных агентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее с такой инициативой выступило Минцифры РФ. По словам Пескова, общего мнения в Кремле на этот счет пока нет.

«Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения», — пояснил Песков представителям СМИ.

Представитель Кремля призвал дождаться, когда ведомство даст соответствующие пояснения, и только тогда делать выводы.

Ранее Песков отметил, что тема признания некоторых средств массовой информации иностранными агентами абсолютно нормальна. Но если тема непонятна, нужно обращаться в соответствующие ведомства, добавил он.

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