Стоимость билетов в российские театры выросла за осень на 15–20%

Москва, 21 октября. Билеты в театры нынешней осенью подорожали в России на 15–20% относительно прошлого года. Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин.

По результатам первой половины октября средняя стоимость похода в московские театры достигла 2365 рублей. Данные за это время характеризуют весь осенний сезон в целом. Показатель аналогичного периода 2020 года — 1930 рублей, а доковидного 2019-го — 1831 рубль.

Прежде всего роль сыграли ограничения числа зрителей на фоне коронавируса. Кроме того, к подорожанию привел растущий интерес россиян к театрам, пишет INFOX. Частично это может быть связано с федеральным проектом «Пушкинская карта», который дает возможность молодежи бесплатно посещать культурные заведения. По мнению Субботина, программа обеспечила заметный приток аудитории театров и музеев.

Также текущей осенью был зафиксирован рекордный рост стоимости билетов в кино. Об этом свидетельствуют данные базы Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).