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Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
pixabay.com

Москва, 21 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время переговоров в Сочи, которые состоятся 22 октября, собираются обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

Помимо этого, стороны также обговорят отношения двух государств.

«Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», — уточняется в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства произнесет речь перед членами клуба «Валдай» в 17:00 по Москве. По его словам, Путин произнесет «объемную и интересную речь» в четверг.

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