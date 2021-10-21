Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 21 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время переговоров в Сочи, которые состоятся 22 октября, собираются обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

Помимо этого, стороны также обговорят отношения двух государств.

«Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», — уточняется в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства произнесет речь перед членами клуба «Валдай» в 17:00 по Москве. По его словам, Путин произнесет «объемную и интересную речь» в четверг.