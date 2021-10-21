Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»

Новосибирск, 21 октября. Подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) применили новый метод повышенного темпа стрельбы «Тигровая карусель» для уничтожения условного противника на учениях под Новосибирском.

В сообщении пресс-службы ЦВО говорится, что масштабные тактические маневры проходили на полигоне Шилово. Согласно плану учений, бандформирование на легкобронированной технике предприняло попытку нападения на опорные пункты и позиции подразделений ВС РФ.

«Экипажи бронеавтомобилей "Тигр" уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника, используя тактику "Тигровая карусель"», — рассказали военные.

Особенностью новой тактики является попарная, поочередная стрельба из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и маневр на машинах, позволяющие вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки. Отмечается, что в учениях были задействованы более 500 военнослужащих, а также около 30 единиц военной и специальной техники.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва и Минск договорились о проведении в 2023 году масштабных совместных учений «Щит Союза». Эти маневры позволят повысить эффективность взаимодействия между войсками двух стран.