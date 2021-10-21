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Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин произнесет речь перед членами клуба «Валдай» в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками «Валдая». По словам представителя Кремля, Путин произнесет «объемную и интересную речь» в четверг.

Песков ранее подтвердил, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате. Пресс-секретарь главы государства указал на коронавирусные ограничения, которые будут действовать во время международного дискуссионного клуба. Участникам необходимо соблюдать эти меры.

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