Кандидаты на пост мэра Нью-Йорка встретились в дебатах

Кандидаты в мэры Нью-Йорка провели телевизионные дебаты в преддверии приближающихся выборов, которые состоятся уже 2 ноября.
В среду вечером политики, которые претендуют на кресло градоначальника, — демократ Эрик Адамс и республиканец Кертис Слива, — смогли представить собственный взгляд на развитие крупнейшего города Соединенных Штатов, а также задать неудобные вопросы оппоненту.
NYC’s Mayoral candidates @ericadamsfornyc @CurtisSliwa went head to head in a @NBCNewYork debate. Their responses to some topics are wildly different. Hear from them in minutes on NBC 4 pic.twitter.com/jbJhTzNcYY— Romney Smith (@RomneySmith) October 21, 2021
Безопасность прежде всего
Несмотря на различия во взглядах, оба претендента на пост мэра ведут свою избирательную кампанию под лозунгами борьбы с преступностью и обеспечения безопасности для горожан и бизнеса. Следует отметить, что и Эрик Адамс, и Кертис Слива имеют богатый опыт в поддержании правопорядка на улицах города. Адамс 22 года проработал в полиции Нью-Йорка, а Слива с 1979 года руководит национальной некоммерческой организацией по предотвращению преступлений Guardian Angels.
Оба кандидата считают вопрос безопасности важнейшим для Нью-Йорка, который в последнее время столкнулся с оттоком бизнеса и жителей, которые недовольны высоким уровнем преступности на городских улицах. По их общему мнению, городским властям придется решить эту проблему для того, чтобы вновь привлечь в Нью-Йорк жителей, бизнес и туристов.
Эрик Адамс заявил о возобновлении скандальной практики «остановок и обыска», которая применялась в городе при мэре Майкле Блумберге, однако была признана незаконной. Адамс сообщил, что для обеспечения безопасности городу стоит восстановить эту политику, однако в соответствии с «более строгими правоохранительными стандартами».
Также участники дебатов затронули непосредственно связанный с безопасностью вопрос переполненной тюрьмы Райкерс-Айленд, которую власти города и штата обещают закрыть уже несколько лет. Оба кандидата пообещали решить вопрос многострадального исправительного учреждения, которое страдает от хронической нехватки персонала и жестокого обращения с заключенными.
Вакцинация и климат
На этом общие места в программе демократа и республиканца заканчиваются. Вопрос вакцинации стал продолжением общенационального разделения общественного мнения по этому вопросу. Адамс, как и большинство его однопартийцев, выступает за обязательную вакцинацию работников, а также предлагает прививать детей в возрасте от пяти лет. Говоря о вакцинации детей, он пообещал «следовать науке» и дождаться одобрения со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Он также предположил, что для учеников, которые решили не делать прививку, можно предоставить вариант с «удаленкой».
Кертис Слива, хотя и является сторонником вакцинации, подчеркнул, что считает прививку личным выбором каждого человека и выступил против обязательной вакцинации. Также он высказался против вакцинации детей.
Curtis Sliwa rips Eric Adams over vaccine mandate for school kids https://t.co/erv6xNKRSs pic.twitter.com/vwTbqGCt7R— New York Post (@nypost) October 16, 2021
Еще одной спорной темой стал вопрос изменений климата, который особенно остро встал после того, как Нью-Йорк столкнулся с последствиями урагана «Ида», который унес десятки жизней.
И Адамс, и Слива раскритиковали мэра ДеБлазио за неготовность городских служб, подход кандидатов к решению этой проблемы существенно различается.
Демократ Адамс заявил о необходимости модернизации городского хозяйства и экстренных служб для быстрого и адекватного реагирования на подобные события, которые возможны в будущем.
«Мы были застигнуты врасплох, это больше никогда не повторится. Мы научились у терроризма, что нельзя ждать до того дня, когда самолет совершит атаку», — заявил он.
Кандидат от Республиканской партии намерен сосредоточиться на защите наиболее уязвимых для наводнения районов города и строительстве морских стен, которые должны защитить город от мощных приливных волн.
Реакция на дебаты
В целом в ходе дебатов Кертис Слива пытался покритиковать Адамса за мягкость в отношении преступности и нежелании жить в родном районе в Бруклине, — он предпочитает проводить больше времени в своей квартире в Нью-Джерси.
«Я живу в своем особняке. Я живу в Бруклине. Это мое основное место жительства, я не записываю количество дней, которые я там нахожусь», — ответил Адамс, который на протяжении дебатов старался уходить от прямых ответов на вопросы своего оппонента.
Слива также раскритиковал своего визави за стремление привлечь в город богатых американцев из южных штатов вместо того, чтобы в первую очередь работать над потребностями жителей Нью-Йорка, особенно представителей среднего класса.
«2 января Эрик Адамс едет во Флориду, как будто он только что выиграл Суперкубок? Как насчет того, чтобы остаться здесь, в Нью-Йорке, и помогать совершенствоваться, а не переезжать. Держите людей, которые уже здесь», — посоветовал он Адамсу.
Несмотря на то, что большинство СМИ отдают предпочтение Эрику Адамсу, многие пользователи соцсетей считают, что он продолжит линию мэра ДеБлазио, которая вызывает раздражение у горожан.
«Эрик Адамс выглядел так, словно не хотел там быть, потому что выборы у него в кармане. Он был снисходителен и самодоволен, в то время как Кертис Слива был позитивен и высказывал политические идеи. Выбор будет ясен 2 ноября»
Eric Adams looked like he didn't want to be there n that he got the election in the bag. He was condescending and smug while Curtis Sliwa was positive and gave policy ideas..The choice is clear on November 2nd @CurtisSliwa #mayoraldebate #votenyc #nycvotes pic.twitter.com/eE7xiNWf0L— JMooski (@SternFBSuperfan) October 21, 2021
«Эрик Адамс собирается продолжить политику ДеБлазио. Голосовать за него — все равно что переизбирать ДеБлазио. Я уверен, что Нью-Йорк действительно устал от ДеБлазио, так зачем голосовать за того, кто собирается идти по его стопам...Голосуйте за красный Нью-Йорк. Кертис — человек для этой работы, а не Эрик».
NEW YORK— Maureen De (@MaureenDe2) October 21, 2021
ERIC ADAMS IS GOING TO FOLLOW IN DEBLASIOS'S
FOOTSTEPS.. A VOTE FOR HIM IS LIKE RE ELECTING DEBLASIO...
IM SURE NYC IS TRULY SICK OF DEBLASIO SO WHY VOTE SOMEONE WHO IS GOING TO CONTINUE IN HIS FOOTSTEPS...
VOTE RED NYC
CURTIS IS THE MAN FOR THE JOB..NOT ERIC pic.twitter.com/UYlA46zD7m