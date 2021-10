Кандидаты на пост мэра Нью-Йорка встретились в дебатах

Кандидаты в мэры Нью-Йорка провели телевизионные дебаты в преддверии приближающихся выборов, которые состоятся уже 2 ноября.

В среду вечером политики, которые претендуют на кресло градоначальника, — демократ Эрик Адамс и республиканец Кертис Слива, — смогли представить собственный взгляд на развитие крупнейшего города Соединенных Штатов, а также задать неудобные вопросы оппоненту.

NYC’s Mayoral candidates @ericadamsfornyc @CurtisSliwa went head to head in a @NBCNewYork debate. Their responses to some topics are wildly different. Hear from them in minutes on NBC 4 pic.twitter.com/jbJhTzNcYY — Romney Smith (@RomneySmith) October 21, 2021

Безопасность прежде всего

Несмотря на различия во взглядах, оба претендента на пост мэра ведут свою избирательную кампанию под лозунгами борьбы с преступностью и обеспечения безопасности для горожан и бизнеса. Следует отметить, что и Эрик Адамс, и Кертис Слива имеют богатый опыт в поддержании правопорядка на улицах города. Адамс 22 года проработал в полиции Нью-Йорка, а Слива с 1979 года руководит национальной некоммерческой организацией по предотвращению преступлений Guardian Angels.

Оба кандидата считают вопрос безопасности важнейшим для Нью-Йорка, который в последнее время столкнулся с оттоком бизнеса и жителей, которые недовольны высоким уровнем преступности на городских улицах. По их общему мнению, городским властям придется решить эту проблему для того, чтобы вновь привлечь в Нью-Йорк жителей, бизнес и туристов.

facebook.com / NYPD

Эрик Адамс заявил о возобновлении скандальной практики «остановок и обыска», которая применялась в городе при мэре Майкле Блумберге, однако была признана незаконной. Адамс сообщил, что для обеспечения безопасности городу стоит восстановить эту политику, однако в соответствии с «более строгими правоохранительными стандартами».

Также участники дебатов затронули непосредственно связанный с безопасностью вопрос переполненной тюрьмы Райкерс-Айленд, которую власти города и штата обещают закрыть уже несколько лет. Оба кандидата пообещали решить вопрос многострадального исправительного учреждения, которое страдает от хронической нехватки персонала и жестокого обращения с заключенными.

needpix.com /

Вакцинация и климат

На этом общие места в программе демократа и республиканца заканчиваются. Вопрос вакцинации стал продолжением общенационального разделения общественного мнения по этому вопросу. Адамс, как и большинство его однопартийцев, выступает за обязательную вакцинацию работников, а также предлагает прививать детей в возрасте от пяти лет. Говоря о вакцинации детей, он пообещал «следовать науке» и дождаться одобрения со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Он также предположил, что для учеников, которые решили не делать прививку, можно предоставить вариант с «удаленкой».

Кертис Слива, хотя и является сторонником вакцинации, подчеркнул, что считает прививку личным выбором каждого человека и выступил против обязательной вакцинации. Также он высказался против вакцинации детей.

Curtis Sliwa rips Eric Adams over vaccine mandate for school kids https://t.co/erv6xNKRSs pic.twitter.com/vwTbqGCt7R — New York Post (@nypost) October 16, 2021

Еще одной спорной темой стал вопрос изменений климата, который особенно остро встал после того, как Нью-Йорк столкнулся с последствиями урагана «Ида», который унес десятки жизней.

И Адамс, и Слива раскритиковали мэра ДеБлазио за неготовность городских служб, подход кандидатов к решению этой проблемы существенно различается.

Демократ Адамс заявил о необходимости модернизации городского хозяйства и экстренных служб для быстрого и адекватного реагирования на подобные события, которые возможны в будущем.

«Мы были застигнуты врасплох, это больше никогда не повторится. Мы научились у терроризма, что нельзя ждать до того дня, когда самолет совершит атаку», — заявил он.

Кандидат от Республиканской партии намерен сосредоточиться на защите наиболее уязвимых для наводнения районов города и строительстве морских стен, которые должны защитить город от мощных приливных волн.

Global Look Press / Mariah Tauger / ZUMAPRESS.com

Реакция на дебаты

В целом в ходе дебатов Кертис Слива пытался покритиковать Адамса за мягкость в отношении преступности и нежелании жить в родном районе в Бруклине, — он предпочитает проводить больше времени в своей квартире в Нью-Джерси.

«Я живу в своем особняке. Я живу в Бруклине. Это мое основное место жительства, я не записываю количество дней, которые я там нахожусь», — ответил Адамс, который на протяжении дебатов старался уходить от прямых ответов на вопросы своего оппонента.

Слива также раскритиковал своего визави за стремление привлечь в город богатых американцев из южных штатов вместо того, чтобы в первую очередь работать над потребностями жителей Нью-Йорка, особенно представителей среднего класса.

«2 января Эрик Адамс едет во Флориду, как будто он только что выиграл Суперкубок? Как насчет того, чтобы остаться здесь, в Нью-Йорке, и помогать совершенствоваться, а не переезжать. Держите людей, которые уже здесь», — посоветовал он Адамсу.

Несмотря на то, что большинство СМИ отдают предпочтение Эрику Адамсу, многие пользователи соцсетей считают, что он продолжит линию мэра ДеБлазио, которая вызывает раздражение у горожан.

«Эрик Адамс выглядел так, словно не хотел там быть, потому что выборы у него в кармане. Он был снисходителен и самодоволен, в то время как Кертис Слива был позитивен и высказывал политические идеи. Выбор будет ясен 2 ноября»

Eric Adams looked like he didn't want to be there n that he got the election in the bag. He was condescending and smug while Curtis Sliwa was positive and gave policy ideas..The choice is clear on November 2nd @CurtisSliwa #mayoraldebate #votenyc #nycvotes pic.twitter.com/eE7xiNWf0L — JMooski (@SternFBSuperfan) October 21, 2021

«Эрик Адамс собирается продолжить политику ДеБлазио. Голосовать за него — все равно что переизбирать ДеБлазио. Я уверен, что Нью-Йорк действительно устал от ДеБлазио, так зачем голосовать за того, кто собирается идти по его стопам...Голосуйте за красный Нью-Йорк. Кертис — человек для этой работы, а не Эрик».