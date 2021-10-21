Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 14:02
14:00
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами
14:00
Общество
Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд
13:59
Экономика
Дефицит микрочипов спровоцировал рост цен на авто с пробегом в Великобритании
13:58
Общество
Губернатор Севастополя объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
13:57
Армия
Британское минобороны подтвердило данные о поставках Украине ракет Brimstone
13:55
Политика
Политолог Соловейчик поддержал Памфилову в стремлении проверить чистоту выборов в Петербурге
13:53
Экономика
Главный аналитик TeleTrade Гойхман спрогнозировал цены на недвижимость в России
13:49
Общество
Ракова заявила, что введение нерабочих дней улучшит ситуацию с COVID-19 в Москве
13:46
Происшествия
Подросток распылил газовый баллончик в школе Новокузнецка
13:46
Происшествия
Пациент погиб после падения из окна пермской больницы
Все новости

Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
facebook.com  /  Алексей Навальный

Москва, 21 октября. Организаторы премии Сахарова не располагают достоверной информацией о блогере Алексее Навальном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, те, кто принимал решение присудить блогеру эту премию, не знают всех данных.

«Уважаем Европарламент, но никто не может заставить проявлять уважение к таким решениям, как присуждение Навальному премии Сахарова», — пояснил Песков журналистам.

Ранее Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному. Премия правозащитника Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли особый вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
песков навальный премия
Комментировать