Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном

Москва, 21 октября. Организаторы премии Сахарова не располагают достоверной информацией о блогере Алексее Навальном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, те, кто принимал решение присудить блогеру эту премию, не знают всех данных.

«Уважаем Европарламент, но никто не может заставить проявлять уважение к таким решениям, как присуждение Навальному премии Сахарова», — пояснил Песков журналистам.

Ранее Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному. Премия правозащитника Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли особый вклад в борьбу за права человека во всем мире.