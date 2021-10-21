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Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
instagram.com  /  @lopyrevavika

Москва, 21 октября. Знаменитая певица Нюша поделилась с поклонниками фотографией с супругом Игорем Сивовым и моделью Викторией Лопыревой. Кадр вызвал неоднозначную реакцию у обеспокоенных за семейное благополучие исполнительницы подписчиков.

Нюша представила снимки с организованной моделью вечеринки в Объединенных Арабских Эмиратах. Мисс Россия пригласила гостей на «Российский гала-ужин Виктории Лопыревой». На праздник в том числе пришли Нюша и Игорь Сивов.

Фотографы запечатлели семейную пару, которая с большим наслаждением проводила вечер в компании знакомых. Поклонники были в восторге от обаятельности беременной знаменитости, но некоторых смутил снимок с Лопыревой. Модель «встала» между супругами, причем слегка прижалась к возлюбленному Нюши.

Prt Scr instagram.com / @nyusha_nyusha

«А ведь предупреждали — держи подальше мужа от этой бабы»;

«Вот девушка по середине на фото лишняя, ее надо крайней поставить»;

«Зря Лопыреву между вами поставили», — написали интернет-пользователи в комментариях под публикацией Нюши в Instagram.

Артистка и ее супруг ждут второго ребенка. Неделю назад стало известно, что у пары родится сын. Этой новостью супружеская пара поделилась с родными на гендер-вечеринке.

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соцсети нюша лопырева
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