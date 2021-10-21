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УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
Экономика
УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
uaz.ru  /  Ульяновский автомобильный завод

Ульяновск, 21 октября. Главный конструктор Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Олег Крупин, выступая на автомобильном научном форуме МАНФ-2021, объявил, что производитель намерен электрифицировать весь свой модельный ряд.

В сентябре УАЗ уже представлял созданный совместно с чешкой компанией MW Motors электрический внедорожник на базе «УАЗ-Хантер». Крупин рассказал, что партнеры из Чехии проанализировали рынок утилитарных машин и их эксплуатацию в условиях зеленых зон. В результате сделан вывод, что «Хантер» является самым подходящим для электрического переоборудования автомобилем, цитирует его «Газета.ру».

В планах УАЗа доработать электромобиль в ходе дорожных испытаний, а затем локализовать электрический кит-комплект в России. В следующем году производитель собирается заняться выпуском опытно-промышленной партии экологичных внедорожников и распространить опыт переоборудования на весь модельный ряд.

Тем временем дистрибьютор моделей УАЗ в Южной Америке указывает на троекратный прирост реализации в Чили.

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уаз электромобили электрификация УАЗ-Хантер крупин
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