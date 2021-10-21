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Шойгу: военные ученые будут изучать новые болезни в современном лабораторном корпусе
Армия
Шойгу: военные ученые будут изучать новые болезни в современном лабораторном корпусе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 октября. Ученые из ЦНИИ-27 (27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны) получили оснащенный передовым оборудованием лабораторный корпус, который позволит им применять инновационные методики для изучения новых заболеваний, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, оборонному ведомству было необходимо построить современные, эффективные лабораторные центры, в которых для специалистов были бы созданы все условия для нормальной работы. Шойгу отметил, что удалось сделать серьезный шаг вперед в этом направлении.

«Особенно в условиях пандемии, когда у нас появляются новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний», — рассказал он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов добавил, что на базе нового центра будут разрабатываться новые препараты для борьбы с различными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов российских ВС. По имеющейся информации, она расположена в полностью автономном здании в Москве.

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