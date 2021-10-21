Президент Польши Дуда заявил, что страна не собирается покидать ЕС

Варшава, 21 октября. Польша не планирует покидать Евросоюз, несмотря на то, что Брюссель использует Варшаву в качестве «мальчика для битья», сделал неожиданное заявление президент Анджей Дуда.

Как отметил Дуда в интервью LRT Radio, что в настоящее время Еврокомиссия пытается вмешиваться во внутренние дела страны и эксплуатирует Польшу, чтобы увеличить собственные полномочия. Он напомнил, что Польша стала козлом отпущения, так как правительство представляет большой контраст с «более леволиберальными правительствами стран Западной Европы».

«Европейская комиссия и Европейский суд постоянно вмешиваются в вопросы, связанные с функционированием польской правовой системы. Это явное нарушение договоров ЕС», — высказался польский лидер.

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Польша же в свою очередь исполняет все европейские договоры, в том числе о передачи части суверенитета ЕС. Обстановку с беженцами Дуда назвал «гуманной», отметив, что Польша приняла более 1000 беженцев из Афганистана, а также белорусов. Кроме того, в организации миграционного кризиса он обвинил власти Белоруссии.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал в Сети редкие кадры с найденной группой беженцев. На границе с Польшей вблизи заграждения были выявлены следы, указывающие на силовое выдворение мигрантов.