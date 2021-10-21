Захарова указала на методы холодной войны НАТО в отношениях с Россией

Москва, 21 октября. Российская Федерация должна понимать, что Североатлантический альянс системно разрушал отношения с государством, отдавая предпочтение логике холодной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ генсека НАТО Йенса Столтенберга приводить доказательства «разведывательной» деятельности высланных из Брюсселя российских дипломатов.

«Также мы должны понимать, что роль генсека Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», — подчеркнула дипломат.

Ранее генеральный секретарь Альянса заявил, что каналы связи между Россией и НАТО продолжают функционировать, хотя стороны решили закрыть свои представительства в Москве и Брюсселе. По его словам, Россия и Североатлантический альянс взаимно заинтересованы «в сохранении безопасности».