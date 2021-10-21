Актер Денис Шепотинник объяснил свое отсутствие в новых «Сватах»

Москва, 21 октября. Актер Денис Шепотинник поделился с поклонниками грустной новостью: в седьмом сезоне «Сватов» его персонаж не появится. Он подробно рассказал о причинах такого решения.

Шепотинник сообщил, что создатели шоу обрадовали его в 2013 году, сказав, что его персонаж будет в новой части. Сдержать эмоции артист не мог, поскольку с большим трепетом относится к проекту и работе над ним.

«Атмосфера на съемочной площадке просто сказочная! Да и это культовый сериал нашей современности, и прикоснуться к нему еще раз — это просто подарок судьбы! Но затянувшийся бессмысленный военный конфликт, а потом и всеми «любимый» COVID-19 внесли свои правки в сценарий», — написал актер на своей странице в Instagram.

Шепотинник отметил, что сериал снимали в Белоруссии и Грузии. Он не сомневается, что кинематографисты придумали прекрасную историю, но без его участия. При этом к отсутствию своего героя в «Сватах» актер относится по-философски.

Пару месяцев назад стало известно о завершении съемок седьмого сезона «Сватов». Появились слухи, что эпизоды будут выходить уже в ноябре. Пару дней назад эту информацию опровергла актриса Инна Королева, которая призвала не верить, что новых «Сватов» покажут 1 ноября.