Лондон, 21 октября. Разыгранные президентом России Владимиром Путиным «газовые маневры» в Европе привели в восторг читателей британского издания Daily Express. Пользователи Сети призвали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона учиться у российского лидера искусству дипломатии и управления.

Жители Туманного Альбиона сравнили отношение ЕС на пике газового кризиса к России с диалогом Брюсселя и Лондона, когда британские власти получили вакцину от коронавируса и попали под мощное международное давление. По мнению авторов многочисленных комментариев, Джонсону нужно учиться у Путина выводить на чистую воду «горстку европейских прохвостов». Эксклюзивный пересказ высказываний интернет-пользователей предоставила «ПолитРоссия».

«Евросоюз ведет себя по отношению к России точно так же, как вел себя по отношению к Соединенному Королевству, когда у нас были вакцины от COVID-19, а у них не было. Горстка прохвостов — эти ребята из Брюсселя!» — негодует пользователь Fzwmyh.

«Что может не нравиться в том, как Путин не позволяет Евросоюзу водить его за нос? Учись Борис! Бери пример с парня, который знает, как себя вести», — отметил автор Man in oz.

ФБА «Экономика сегодня» /

Некоторые пользователи также заявили, что газовый кризис — это плата Европе по заслугам за двойные стандарты и неподобающее поведение на мировой арене. Путин умело поставил еврочиновников на место, и те сейчас «рыдают, как девчонки», не в силах что-либо сделать, ликуют читатели.

«Создается впечатление, что Россия загнала Евросоюз в угол. Отлично разыграно, господин Путин!» — похвалил российского лидера один из пользователей.

«То есть Евросоюз считает, что имеет право шантажировать Соединенное Королевство, чтобы добиться своего, но рыдает как маленькая девочка, когда Россия проделывает то же самое с ним. Вот что я называю кармой», — подвел черту под дискуссией некто johnny english.

Аналогичное с читателями Daily Express мнение выразили комментаторы авторитетного издания Wall Street Journal. Американские аналитики и простые пользователи Сети пришли к единому выводу: Запад занимается «зеленым мазохизмом» и сам привел Россию к энергетическому доминированию в регионе.