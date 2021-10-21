Геннадий Онищенко считает, что на время нерабочих дней нужно «закрыть» для россиян Турцию

Вице-президент Российской академии образования (РАО), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко опасается, что введение в России нерабочих дней некоторые граждане воспримут не так, как рассчитывают власти. Его опасения вполне оправданы: на фоне объявления дополнительных выходных объем заявок на заграничные туры вырос на 30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Национальную сеть турагентств.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторым регионам разрешено ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Необходимость такой меры вызвана подъемом заболеваемости COVID-19 в нашей стране.

Однако Геннадий Онищенко сомневается, что граждане, которым рекомендовано провести нерабочие дни дома или за городом, будут выполнять эти правила поведения.

«Честно скажу, я был против идеи введения нерабочих дней. Но решение принято, а Владимир Владимирович [Путин] всем все ясно растолковал, в очередной раз призвав людей прививаться, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Теперь молю бога, чтобы в начале ноября была плохая погода, может, хотя бы это заставит людей остаться дома. А ведь это еще и праздники — для кого 4 ноября, для кого — 7 ноября!»

Федеральное агентство новостей /

Онищенко напомнил, что во время предыдущих нерабочих дней люди не всегда соблюдали рекомендованные правила поведения.

«Если в дополнительные выходные мы не будем соблюдать элементарные правила — социальная дистанция, повсеместное ношение масок — это может только усугубить ситуацию», — отмечает собеседник ФАН.

Онищенко призвал людей по возможности провести время за городом, избегать шумных застолий, в том числе дома. Особенно резко он раскритиковал тех, кто, узнав о нерабочих днях, ринулся бронировать билеты на различные курортные направления, как внутрироссийские, так и зарубежные.

«Слышал, как некоторые телеканалы прямо бесновались: ах, как хорошо, все билеты в Крым проданы, все отели зарезервированы. Думаю, такая же ситуация в Краснодарском крае и не только. Все прямо кинулись покупать билеты. А потом будут удивляться, что люди привезут оттуда коронавирус. Что касается нашего Крыма, это я еще хоть как-то могу понять. Но я решительно против того, чтобы наши граждане летели в Турцию и Египет. Что касается Турции, я бы ее давно закрыл, неоднократно говорил об этом и снова повторяю — мы за свои деньги наберемся там коронавируса. А если вы в Турции заболеете, кто вас там будет лечить? Так что мой совет — «закройте» для себя Турцию и все эти заграничные курорты. Сегодня спасение — это дом и ближайший загород», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

В четверг появилась информация, что Минпросвещения готовится объявить дополнительные школьные каникулы в России с 30 октября по 7 ноября.