Африканцы вышли на митинг в Тунисе против ареста студентки из Габона

Тунис, 21 октября. Группа студентов африканских национальностей организовала акцию протеста в провинции Монастир. Участники выступили против задержания Вальвины Франски Тонды Иссоуги, проходящей обучение в североафриканской республике.

Гражданку Габона арестовали в субботу, 9 октября. Инцидент произошел на пути в столицу, куда она отправилась, чтобы продлить документы на проживание. Тунисские силовики заключили ее в тюрьму, обвинив в нелегальном нахождении на территории государства.

Спустя неделю коллеги Вальвины Франски организовали акцию протеста перед штаб-квартирой службы безопасности. Активисты считают, что она подверглась «расистским мерам, которые не уважают права иностранных студентов в стране».

Журналист и активист гражданского общества Зияд аль-Хани поддержал митингующих. В сообщении на странице в Facebook он раскритиковал подобные аресты и указал на неприемлемость заключения в тюрьму обучающихся, прибывших из-за рубежа, по причине просроченных документов.

«Иногда я испытываю стыд и злобу по поводу того, что происходит в моей стране», — заявил Аль-Хани.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Тунисского форума защиты экономических и социальных прав (FTDES) Рамадан бен Омар. По его словам, студентов нередко депортируют из-за задержки с продлением документов. Это лишает их возможности продолжить учебу в стране. Решение выносится сотрудниками служб безопасности.

Согласно данным организации, количество обучающихся из стран Африки к югу от Сахары в государственных или частных заведениях Туниса составляет порядка шести тысяч человек.

Ранее правозащитники обвинили власти республики в усугублении ситуации с нелегальной миграцией. Они уверены, что Тунис поддался европейскому давлению и принял строгий подход к обеспечению безопасности на побережье.