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Цены на съемное жилье в крупных городах России выросли на 23%
Экономика
Цены на съемное жилье в крупных городах России выросли на 23%
pixabay.com

Москва, 21 октября. Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России по итогам третьего квартала текущего года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, следует из материалов аналитиков «Авито Недвижимости».

Наибольший рост цен наблюдается в Калининграде — там за 12 месяцев ценник подскочил в 1,7 раза, до 25 тысяч рублей, передает РБК. На втором месте оказался Сочи, где с третьего квартала съем жилья подорожал в 1,6 раза — до 40 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Москва — 60 тысяч рублей в месяц. Средняя стоимость долгосрочной аренды выросла до 20,8 тысячи рублей в месяц.

В Тюменской области подорожание составило 16% (до 18 тысяч), Единственным городом, где аренда квартир подешевела, оказался Барнаул (минус 21%), уточняет «ФедералПресс».

Высокий спрос на недвижимость стал одной из основных причин роста цен на рынке. По оценкам «Авито», в третьем квартале россияне интересовались арендой жилья на 16% чаще, чем в ковидный 2020 год. По сравнению со вторым кварталом, спрос на съемные квартиры увеличился в 1,6 раза.

Директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко ранее заявила, что ведомство разрабатывает цифровую платформу по учету рынка арендного жилья. Цель проекта — повышение эффективного налогообложения в данной сфере.

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