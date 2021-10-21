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Милонов заявил о недопустимости поступка модели, которая оголилась у храма в Москве
Общество
Милонов заявил о недопустимости поступка модели, которая оголилась у храма в Москве
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 21 октября. Депутат Виталий Милонов призвал жестко реагировать на оскорбления чувств верующих после новости о блогере Lola Bunny, оголившей грудь у храма Василия Блаженного.

Виталий Милонов отметил, что в России не предусмотрены меры, направленные на реакцию против попыток оскорбить чувства верующих или разжечь рознь. При этом депутат признался, что не уверен в злом умысле поступка блогера Lola Bunny: по его мнению, модель не вполне осознавала своих действий, будучи «просто дурочкой». Тем не менее Милонов убежден: ее поступок был недопустим, и подобные попытки «хайпа» должны иметь жесткую ответную реакцию». Об этом депутат рассказал в беседе с корреспондентом канала «Рен ТВ».

«Подобного рода выходки — это игра не по правилам, это оскорбление людей, для которых эти вещи священны, это недопустимо, это разжигает рознь определенную, это неправильные вещи в обществе возбуждает», — подчеркнул депутат.

Милонов также высказался о возможных предпосылках к подобным инцидентам. Он уверен, что россияне будут стесняться осуждать вызывающее поведение, пока не разработаны меры защиты.

Депутат отметил: современными лидерами мнений становятся такие скандальные звезды, как рэпер Элджей и Ксения Собчак. Ранее Милонов осудил последнюю за поцелуй с блогером Настей Ивлеевой.

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милонов собчак блогер
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