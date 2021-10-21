Сборная России по футболу улучшила свое положение в рейтинге ФИФА

Москва, 21 октября. Сборная России по футболу поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА после октябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

Обновленный рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) был представлен пресс-службой организации на официальном сайте 21 октября. Сборная России улучшила свое положение, поднявшись с 37-го на 33-е место. Первую строчку в рейтинге ФИФА занимает бельгийская национальная команда. Сборные Бразилии и Франции располагаются на втором и третьем местах соответственно.

В октябре команда Валерия Карпина провела два матча квалификации к ЧМ в Катаре. Поединки со Словакией и Словенией завершились победами российской сборной. Благодаря удачным результатам подопечные Карпина набрали 19 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице группы H. Заключительные матчи группового этапа квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет в ноябре.