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Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открылся в сирийском поселке Нахита
Весь мир
Новый пункт регистрации сдавшихся боевиков открылся в сирийском поселке Нахита
Федеральное агентство новостей  / 

Деръа, 21 октября. Пункт урегулирования статуса сдавшихся боевиков открылся в поселке Нахита на востоке сирийской провинции Деръа. Данное событие состоялось при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Участок действует с 20 октября; за первые сутки регистрацию прошли свыше 170 человек, сдавших 75 единиц стрелкового оружия и свыше тысячи патронов к нему. Среди этих людей 32 человека являются дезертирами.

Федеральное агентство новостей / Мохаммад Жарбуа

Наблюдаемый процесс происходит в Деръа с сентября текущего года. Необходимость в нем возникла после военного обострения в провинции этим летом. Тогда в ответ на правительственную кампанию по борьбе с преступностью местные криминальные элементы, поддержанные укрывающимися в регионе дезертирами, объявили вооруженное восстание. Боевикам удалось захватить район Деръа аль-Балад в административном центре провинции, после чего Сирийская Арабская Армия (САА) начала войсковую операцию.

После ряда военных столкновений было заключено перемирие, по условиям которого сдавшие оружие и не имеющие за спиной тяжких проступков люди могут пройти процедуру регистрации и вернуться к мирной жизни, будучи исключенными из списка разыскиваемых лиц. Дезертирам же даются три месяца на возвращение в свои части.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Сейчас пункты регистрации сдавшихся работают уже более чем в двенадцати городах и поселках провинции Деръа. Процедуру регистрации прошли свыше десяти тысяч человек.

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сирия деръа
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