Шойгу представили систему обмена информацией по безопасности полетов авиации ВС РФ в Москве

Москва, 21 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов российских вооруженных сил. Ее разработкой занималась Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

По словам замглавы Минобороны Тимура Иванова, система расположена в полностью автономном здании в Москве, передает «Звезда». Отмечается, что кроме программно-аппаратного пункта управления, в здании находятся лабораторные помещения, а также спортивные залы.

В новую систему включена база авиационных событий и материалы по безопасности полетов, начиная с 2000 года. Сообщается, что ей может быть присвоен межведомственный статус. В настоящий момент проводятся работы по подключению к ней федеральных органов безопасности полетов.

Ранее Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала США и баз для его размещения в Европе. В Пентагоне отказались комментировать слова главы Минобороны РФ, передает «Царьград».