Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 12:32
12:32
Происшествия
Арестованного по делу о госизмене основателя Group-IB Сачкова оставили под стражей
12:30
Экономика
Стоимость билетов в российские театры выросла за осень на 15–20%
12:27
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
12:27
Происшествия
Представившийся «ангелом» мужчина предложил москвичке посмотреть на кролика и изнасиловал ее
12:27
Армия
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»
12:24
Общество
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября
12:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
12:23
Происшествия
Арестованная за убийство школьницы из Вологды избивала свою мать
12:21
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
12:20
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
Все новости

Шойгу представили систему обмена информацией по безопасности полетов авиации ВС РФ в Москве
Армия
Шойгу представили систему обмена информацией по безопасности полетов авиации ВС РФ в Москве
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 21 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов российских вооруженных сил. Ее разработкой занималась Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

По словам замглавы Минобороны Тимура Иванова, система расположена в полностью автономном здании в Москве, передает «Звезда». Отмечается, что кроме программно-аппаратного пункта управления, в здании находятся лабораторные помещения, а также спортивные залы.

В новую систему включена база авиационных событий и материалы по безопасности полетов, начиная с 2000 года. Сообщается, что ей может быть присвоен межведомственный статус. В настоящий момент проводятся работы по подключению к ней федеральных органов безопасности полетов.

Ранее Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала США и баз для его размещения в Европе. В Пентагоне отказались комментировать слова главы Минобороны РФ, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу представили систему обмена информацией по безопасности полетов авиации ВС РФ в Москве
шойгу вс рф авиация
Комментировать