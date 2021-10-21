Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса

Минск, 21 октября. Минск предложил Брюсселю вариант решения миграционного кризиса на белорусской границе. Об этом заявили в Департаменте по авиации Белоруссии.

Республика предложила Евросоюзу составить список стран, гражданам которых будет нельзя прилетать в страну. Такой метод позволит решить кризис с мигрантами на границе, полагают в белорусском Департаменте по авиации.

ЕС может обозначить, кому будет запрещено перемещаться на самолетах в Белоруссию. Департамент по авиации обязался опубликовать соответствующий список для публичного пользования и выполнять решение Евросоюза.

Нелегалы ранее попытались штурмовать белорусско-польскую границу. Пограничники Польши отметили, что против мигрантов применили спецсредства и силу.