Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 12:32
12:30
Экономика
Стоимость билетов в российские театры выросла за осень на 15–20%
12:27
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
12:27
Происшествия
Представившийся «ангелом» мужчина предложил москвичке посмотреть на кролика и изнасиловал ее
12:27
Армия
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»
12:24
Общество
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября
12:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
12:23
Происшествия
Арестованная за убийство школьницы из Вологды избивала свою мать
12:21
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
12:20
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
12:16
Экономика
УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
Все новости

Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:57
Политика
Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса
pixabay.com  /  PD

Минск, 21 октября. Минск предложил Брюсселю вариант решения миграционного кризиса на белорусской границе. Об этом заявили в Департаменте по авиации Белоруссии.

Республика предложила Евросоюзу составить список стран, гражданам которых будет нельзя прилетать в страну. Такой метод позволит решить кризис с мигрантами на границе, полагают в белорусском Департаменте по авиации.

ЕС может обозначить, кому будет запрещено перемещаться на самолетах в Белоруссию. Департамент по авиации обязался опубликовать соответствующий список для публичного пользования и выполнять решение Евросоюза.

Нелегалы ранее попытались штурмовать белорусско-польскую границу. Пограничники Польши отметили, что против мигрантов применили спецсредства и силу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Белоруссия предложила Евросоюзу решение миграционного кризиса
мигранты евросоюз белоруссия кризис
Комментировать