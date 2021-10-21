Консалтинговая компания PwC спрогнозировала прирост продаж электромобилей в России

Москва, 21 октября. Рынок электромобилей будет продолжать расти в среднем на 80% до 2030 года, говорится в прогнозе консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Данная категория машин получит широкое распространение, приводит мнение экспертов ТАСС.

PwC подготовил обзор автомобильного рынка и прогноз на ближайшее десятилетие. Согласно подсчетам, в 2024 году будет реализовано 7 тысяч электрокаров, а в 2030-м — 281 тысяч штук.

Среднегодовой прирост продаж может составить свыше 80% за этот период времени. Специалисты PwC рассчитывают, что парк легковых электромобилей в России будет составлять более 630 тысяч экземпляров к концу текущего десятилетия.

Вооруженные силы РФ ранее представили концепт-кар электромобиля с беспилотником. Разработка обладает полным приводом и способна изменять геометрию рамы.