Актер Джигурда и депутат Милонов объединились для защиты граффити Талькова в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен добиться разрешения сохранить в Санкт-Петербурге граффити, посвященный певцу Игорю Талькову. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино Никита Джигурда.

Артист заявил, что изображение знаменитости в Петербурге находится на грани исчезновения.

«Несколько дней назад я был на дне рождения Игоря Талькова — младшего. Ему 40 лет. Он с большой группой поклонников в Питере защищает граффити с изображением лика гениального Игоря Талькова, которое коммунальные службы хотят закрасить», — сообщил актер.

Невские Новости / Саша Берг

Никита Джигурда рассказал, что он предпринял в связи с этой ситуацией.

«Больше недели назад я созвонился с Виталием Милоновым и попросил его помочь в этой ситуации, поскольку он депутат Государственной думы, общественный деятель. Он может на своем уровне получить официальное разрешение на то, чтобы граффити русского гения осталось нетронутым», — пояснил собеседник ФАН.

Он добавил, что его обращение не осталось без внимания.

«Это вообще нонсенс: Игоря Талькова убили 30 лет назад, а в стране нет ни одного музея, памятника человеку, которого любили и любят миллионы людей. Высоцкого — есть. Цоя — есть. Талькова — нет. Виталий Милонов пообещал мне, что сделает все возможное, чтобы официально получить разрешение на то, чтобы граффити в Питере было и его не закрасили. Вчера вечером я написал СМС Виталию и получил ответ, что он помнит, давно занимается этим делом и ждет ответа», — подытожил исполнитель песен.

Фото из личного архива Никиты Джигурды /

Ранее глава организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» Сергей Малинкович поддержал сына Игоря Талькова в желании спасти граффити, посвященное знаменитому певцу. По его словам, нужно уважительно относиться к памяти об этом человеке.