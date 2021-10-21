Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 12:32
12:30
Экономика
Стоимость билетов в российские театры выросла за осень на 15–20%
12:27
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
12:27
Происшествия
Представившийся «ангелом» мужчина предложил москвичке посмотреть на кролика и изнасиловал ее
12:27
Армия
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»
12:24
Общество
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября
12:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
12:23
Происшествия
Арестованная за убийство школьницы из Вологды избивала свою мать
12:21
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
12:20
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
12:16
Экономика
УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
Все новости

Актер Джигурда и депутат Милонов объединились для защиты граффити Талькова в Петербурге
Шоу-бизнес
Актер Джигурда и депутат Милонов объединились для защиты граффити Талькова в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  Super

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен добиться разрешения сохранить в Санкт-Петербурге граффити, посвященный певцу Игорю Талькову. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино Никита Джигурда.

Артист заявил, что изображение знаменитости в Петербурге находится на грани исчезновения.

«Несколько дней назад я был на дне рождения Игоря Талькова — младшего. Ему 40 лет. Он с большой группой поклонников в Питере защищает граффити с изображением лика гениального Игоря Талькова, которое коммунальные службы хотят закрасить», — сообщил актер.

Невские Новости / Саша Берг

Никита Джигурда рассказал, что он предпринял в связи с этой ситуацией.

«Больше недели назад я созвонился с Виталием Милоновым и попросил его помочь в этой ситуации, поскольку он депутат Государственной думы, общественный деятель. Он может на своем уровне получить официальное разрешение на то, чтобы граффити русского гения осталось нетронутым», — пояснил собеседник ФАН.

Он добавил, что его обращение не осталось без внимания.

«Это вообще нонсенс: Игоря Талькова убили 30 лет назад, а в стране нет ни одного музея, памятника человеку, которого любили и любят миллионы людей. Высоцкого — есть. Цоя — есть. Талькова — нет. Виталий Милонов пообещал мне, что сделает все возможное, чтобы официально получить разрешение на то, чтобы граффити в Питере было и его не закрасили. Вчера вечером я написал СМС Виталию и получил ответ, что он помнит, давно занимается этим делом и ждет ответа», — подытожил исполнитель песен.

Фото из личного архива Никиты Джигурды /

Ранее глава организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» Сергей Малинкович поддержал сына Игоря Талькова в желании спасти граффити, посвященное знаменитому певцу. По его словам, нужно уважительно относиться к памяти об этом человеке.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актер Джигурда и депутат Милонов объединились для защиты граффити Талькова в Петербурге
милонов джигурда тальков
Комментировать