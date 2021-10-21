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Reuters сообщило о разработке НАТО нового плана противодействия России
Политика
Reuters сообщило о разработке НАТО нового плана противодействия России
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 21 октября. Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут заседание, на котором планируют рассмотреть новый план противодействия якобы возможному нападению со стороны России, сообщает информационное агентство Reuters.

В сообщении издания говорится, что заседание министров обороны НАТО, на котором будет утвержден новый комплексный план защиты от какого-либо потенциального «нападения» с нескольких направлений, пройдет 21 октября. По имеющейся информации, Североатлантический альянс по-прежнему считает «сдерживание России» одной из приоритетных задач, несмотря на то, что все чаще обсуждается противостояние с Китаем.

«Если будет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций», — говорится в сообщении.

ФБА «Экономика сегодня» /

Отмечается, что указанный план будет предусматривать возможность «любого одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах», в том числе с применением ядерного вооружения и космических систем. По данным агентства, никто из представителей НАТО не утверждает, что такая атака произойдет в действительности.

Ранее сообщалось, что в НАТО хотят оценить боевые возможности новейших российских гиперзвуковых систем. Кроме того, летом текущего года на саммите Альянса говорилось о якобы агрессивной военной риторике России, передает infox.

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