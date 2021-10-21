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Гаджиев раскритиковал игру Рассказова в матче «Спартак» — «Лестер»
Спорт
Гаджиев раскритиковал игру Рассказова в матче «Спартак» — «Лестер»
wikipedia.org  /  Антон Зайцев

Москва, 21 октября. Заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев оценил действия защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче Лиги Европы с английским «Лестером».

Экс-тренер махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что Николай Рассказов допустил грубейшие ошибки в поединке с «Лестером». Своим мнением об игре 23-летнего защитника он поделился с разговоре с журналистами издания «Газета.Ru».

«Так нельзя играть. Понятное дело, что любой защитник не должен упускать игрока за спину. Потому что если соперник принял мяч перед тобой, у тебя еще есть какие-то шансы. А когда он принимает у тебя за спиной, твоя позиция уже отыграна», — отметил Гаджиев.

Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился поражением «Спартака» со счетом 3:4. Уступив английскому клубу, красно-белые опустились на третье место в турнирной таблице группы C.

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лига европы спартак лестер гаджиев рассказов
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