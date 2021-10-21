Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 12:31
12:30
Экономика
Стоимость билетов в российские театры выросла за осень на 15–20%
12:27
Политика
Кремль: Путин и премьер Израиля Беннет намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
12:27
Происшествия
Представившийся «ангелом» мужчина предложил москвичке посмотреть на кролика и изнасиловал ее
12:27
Армия
Спецназ ЦВО уничтожил условного противника с помощью новой тактики «Тигровая карусель»
12:24
Общество
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября
12:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина с «объемной и интересной речью» перед участниками клуба «Валдай»
12:23
Происшествия
Арестованная за убийство школьницы из Вологды избивала свою мать
12:21
Политика
Песков заявил, что организаторы премии Сахарова не знают достоверных фактов о Навальном
12:20
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева «встала» между Нюшей и ее супругом
12:16
Экономика
УАЗ планирует заняться электрификацией всего модельного ряда
Все новости

В МИД Китая опровергли информацию об испытаниях гиперзвукового оружия
Армия
В МИД Китая опровергли информацию об испытаниях гиперзвукового оружия
wikipedia.org  /  Max12Max / CC BY-SA 4.0

Пекин, 21 октября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил журналистам, что публикации западных СМИ об испытаниях Китаем гиперзвуковых ракет на низкой орбите не имеют ничего общего с действительностью.

В четверг, 21 октября, официальный представитель китайского МИД Вэньбинь провел брифинг и опроверг публикацию британской газеты Financial Times. Ее журналисты недавно выпустили новость о том, что китайские военные якобы провели минувшим летом два испытания планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерные боеголовки и наносить удар с земной орбиты. Газета ссылалась при этом сразу на четыре источника, якобы имеющих отношение к американской разведке.

«Мы неоднократно выражали позицию Китая по этому вопросу. Я хочу повторить, что испытание, о котором сообщают некоторые СМИ, является обычным испытанием космического корабля для проверки технологии повторного использования космического аппарата», — сообщил китайский дипломат.

О тестовом запуске нового космического аппарата еще 18 октября заявлял представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, китайская технология имеет особое значение для науки и на миллионы долларов удешевит запуски за счет возможности повторного использования космических кораблей.

Однако новость Financial Times успели принять всерьез в ряде других стран. США были крайне обеспокоены из-за испытаний гиперзвуковых ракет в КНР. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американское экспертное сообщество тоже успело сделать выводы из «испытаний» и заявило, что появление китайских гиперзвуковых вооружений на земной орбите стало для Пентагона очень неприятным сюрпризом, сообщает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / В МИД Китая опровергли информацию об испытаниях гиперзвукового оружия
сша китай ракетные испытания
Комментировать