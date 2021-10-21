В МИД Китая опровергли информацию об испытаниях гиперзвукового оружия

Пекин, 21 октября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил журналистам, что публикации западных СМИ об испытаниях Китаем гиперзвуковых ракет на низкой орбите не имеют ничего общего с действительностью.

В четверг, 21 октября, официальный представитель китайского МИД Вэньбинь провел брифинг и опроверг публикацию британской газеты Financial Times. Ее журналисты недавно выпустили новость о том, что китайские военные якобы провели минувшим летом два испытания планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерные боеголовки и наносить удар с земной орбиты. Газета ссылалась при этом сразу на четыре источника, якобы имеющих отношение к американской разведке.

«Мы неоднократно выражали позицию Китая по этому вопросу. Я хочу повторить, что испытание, о котором сообщают некоторые СМИ, является обычным испытанием космического корабля для проверки технологии повторного использования космического аппарата», — сообщил китайский дипломат.

О тестовом запуске нового космического аппарата еще 18 октября заявлял представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, китайская технология имеет особое значение для науки и на миллионы долларов удешевит запуски за счет возможности повторного использования космических кораблей.

Однако новость Financial Times успели принять всерьез в ряде других стран. США были крайне обеспокоены из-за испытаний гиперзвуковых ракет в КНР. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американское экспертное сообщество тоже успело сделать выводы из «испытаний» и заявило, что появление китайских гиперзвуковых вооружений на земной орбите стало для Пентагона очень неприятным сюрпризом, сообщает «Царьград».