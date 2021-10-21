Японская Iida Group готова купить долю в крупнейшей лесной компании Дальнего Востока

Москва, 21 октября. Компания Iida Group Holdings, которая занимается деревянным домостроением в Японии, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о покупке доли в RFP Group, крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока.

Сумма сделки ориентировочно составит 150 млн долларов, передает РБК. О ее подготовке сообщил источник, близкий к одной из сторон. Японская Iida Group претендует на контрольный пакет акций — 75%, а оставшиеся 25% останутся во владении у действующих акционеров RFP Group.

RFP Group является крупнейшим лесопромышленным предприятием, а также одним из лидеров по экспорту леса из РФ на азиатский рынок. В аренде у компании находятся участки суммарной площадью в 3,7 млн кубометров в год.

Хвойные леса в России стремительно сокращаются: в первую очередь это относится к лиственницам и соснам. Следует на законодательном уровне закрепить необходимость многофункциональной оценки лесов и разработать систему их тщательного учета, приводит INFOX мнение экспертов.

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