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Тунисский профсоюз и Германия потребовали от Каиса Саида ограничения исключительных мер
Весь мир
Тунисский профсоюз и Германия потребовали от Каиса Саида ограничения исключительных мер
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 21 октября. Всеобщая тунисская конфедерация труда (UGTT) и правительство Германии потребовали от президента республики Каиса Саида установить срок исключительных мер, введенных в конце июля.

Заместитель генерального секретаря профсоюза Самер аш-Шафи в эфире радиостанции Mosaïque FM заявил, что UGTT не примет продолжение действия решений лидера страны без их ограничения по времени.

Глава организации Нуреддин ат-Табуби в этой связи призвал Каиса Саида объединить политические партии и гражданские силы для поиска решений нынешнего кризиса. Он также предостерег об опасности, которая может угрожать государству, если тунисский народ потеряет доверие ко всем сторонам.

Во вторник, 19 октября, Ат-Табуби обсудил с государственным министром иностранных дел Германии Нильсеном Анненом текущую ситуацию в североафриканской стране. Последний заявил о готовности Берлина поддерживать демократический процесс.

Во время встречи с главой МИД Османом аль-Джаранди немецкий политик подтвердил намерение укрепить двусторонние отношения. Он призвал к ускорению возврата к конституционной системе и работе парламента. На это тунисский чиновник ответил, что исключительные меры приняты руководством для корректировки хода демократического процесса в стране.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о телефонном разговоре с Саидом Каисом, состоявшемся на прошлой неделе. Беседа касалась важности разделения властей.

Глава европейской дипломатии указал на необходимость свертывания введенных летом мер. Он призвал вернуться к установленному Конституцией порядку.

В ночь с 25 на 26 июля президент Каис Саид на фоне народных протестов ввел чрезвычайные меры. Он объявил о заморозке работы законодательного органа и снятии неприкосновенности с депутатов. Премьер Хишам Машиши отправлен в отставку.

На протяжении последних месяцев руководство республики сталкивается с давлением со стороны зарубежных партнеров, включая Европейский союз и США. Саиду настоятельно советуют вернуть парламентскую демократию, разработать дорожную карту реформ и начать диалог с политиками и гражданским обществом.

Ранее тунисцы провели демонстрации, чтобы высказаться против исключительных мер.

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