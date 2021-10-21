Запрет на фильм «Солнцепек» подтвердил страх Украины перед честным кинематографом

Киев, 21 октября. Министерство культуры и информационной политики Украины в очередной раз расширило черный список россиян и внесло в него создателей фильма «Солнцепек», тем самым подтвердив свой страх перед неприглядной правдой и честным кинематографом.

Не исключено, что инициаторами выступили чиновники, которые придерживаются русофобских настроений. Дело в том, что действие кинокартины разворачивается под Луганском и повествует о геноциде русскоязычного населения, сообщает Ytro.news.

Возможно, нежелание смотреть правде в глаза заставило Украину внести в черный список фамилии режиссеров «Солнцепека» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, а также продюсеров Генриха Кена и Сергея Щеглова, актера Владимира Ильина, операторов Владислава Гурчина, Александра Полагаева, Гарика Жамгаряна и кастинг-директора Елену Чижову. Перечень имен представлен на официальном сайте украинского ведомства.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подчеркивал, что именно с геноцидом русскоговорящего населения на Украине связаны конфликт в Донбассе и вся сегодняшняя ситуация вокруг него.

«Но история знает, чем заканчивается любой геноцид для тех, кто его развязал. Геноцид на Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры — все это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм "Солнцепек"», — цитировала предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Отметим, что на Украине травле подвергаются и другие деятели российской культуры, причем со стороны украинских националистов, например, представителей организации «Правый сектор»1 (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). Среди подвергавшихся нападкам артистов были певицы Светлана Лобода и Ани Лорак.

1 Организация запрещена на территории РФ.