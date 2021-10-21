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Госдеп увидел потепление в отношениях России и США
Политика
Госдеп увидел потепление в отношениях России и США
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 21 октября. Отношения между руководством России и США становятся немного теплее, передает издание The Washington Post со ссылкой на одного из чиновников американского Госдепа.

По словам дипломата, пока отношения Москвы и Вашингтона в целом являются «неоднозначными»: у России и США по-прежнему есть разногласия и подозрения по ряду вопросов. В пример он привел ситуацию с «русскими хакерами», заявив, что Россия «не предприняла никаких действий».

«Мы ясно дали понять, что если они не будут действовать, то это сделаем мы», — высказался чиновник Госдепа.

Дипломат добавил, что в целом у России и США теперь существует общая приверженность кибербезопасности, поэтому отношения между странами можно назвать «оттепелью».

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву делать больше для борьбы с климатическими изменениями и энергетической безопасностью Европы. Американский дипломат заявила, что Вашингтон продолжит работать над выстраиванием отношений с Москвой.

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