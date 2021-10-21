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«Умная реанимация» поможет врачам следить за пациентами в российских больницах

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:34
Общество
«Умная реанимация» поможет врачам следить за пациентами в российских больницах
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 21 октября. Проект системы наблюдения за пациентом в реанимации и активностью персонала разработали в России. Об этом рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Телемедицинская система помогает медикам получать оперативные консультации от врачей, в том числе из других клиник. Также сервис позволит наладить видеосвязь пациентов с родственниками. Таким образом будет решена проблема доступа в реанимацию, пишет RT.

Помимо этого, «Умная реанимация» предполагает постоянный контроль за состоянием пациентов в палатах интенсивной терапии и в реанимационном отделении. Будут собраны в одну базу данные с прикроватных мониторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

В России, как и во всех других странах, фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Накануне российский оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил, что вирус был выявлен у 34 073 человек.

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