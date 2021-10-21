Депутат Госдумы Федоров сравнил рынок суррогатного материнства для иностранцев с работорговлей

Ненормальной можно назвать ту ситуацию, при которой рожденные на территории России люди за деньги продаются за границу. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Правительство России одобрило законопроект инициативной группы депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, отметив при этом необходимость его доработки. В документе делается упор на то, что по крайней мере один из родителей, чьи биологические материалы используются для выращивания человеческого плода в теле суррогатной матери, должен иметь гражданство РФ. Рожденный в результате такой беременности младенец, согласно данному законопроекту, также становится российским гражданином.

Федоров пояснил, что было не так с ориентированным на иностранцев рынком услуг суррогатного материнства.

«Я думаю, все понимают, что выращивание плода человека — совсем не то, что выращивание картошки или производство тетрадок, — заметил депутат. — Соответственно, вся связанная с этим процедура носит сакральный национальный характер! Ребенок принадлежит не только своим родителям, но и русскому народу, российской нации и так далее! Поэтому совершенно правильно было предложено прекратить выращивать детей на продажу за рубеж».

По словам парламентария, человечество «уже давно осудило работорговлю и торговлю людьми как серьезное преступление».

eafedorov.ru / ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

«Это состоявшееся мнение всего мира, — подчеркнул собеседник ФАН. — Так что в отношении суррогатного материнства мы всего лишь следуем линии, согласно которой продавать детей на экспорт нельзя. Если оба «заказчика» являются иностранцами, то здесь есть очевидный факт коммерческой сделки, факт покупки. Однако если один из них — россиянин, то это обычное рождение детей».

Федоров также пояснил, почему некоторые иностранные граждане ищут суррогатных матерей в России, а не в своих странах.

«Они идут туда, где это стоит дешевле. В этом отношении, кстати, Украина является куда более популярным направлением, нежели РФ. Там и генетика хорошая, и среда подходящая. Россию это зло тоже затронуло, но меньше — а благодаря данному законопроекту его и вовсе удастся искоренить», — высказал свою позицию парламентарий.

Ранее Евгений Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ.