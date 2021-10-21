Академик РАН Онищенко призвал россиян не использовать нерабочие дни для отдыха на юге

Москва, 21 октября. Академик РАН и вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в нерабочие дни следует оставаться в безопасности дома, а не лететь на юг отдыхать.

Напомним, 21 октября президент РФ Владимир Путин объявил первую неделю ноября нерабочей в связи с коронавирусной ситуацией в стране. При этом губернаторы имеют право вводить ограничения в регионах раньше данного срока.

Онищенко рассказал, что жители России вряд ли останутся дома в этот период. По его словам, государственные телеканалы просто заманивали всех использовать время с 30 октября по 7 ноября для отдыха на юге, сообщая о проданных билетах и забронированных гостиницах.

«И мало кто думает о том, что призыв поехать в это время в Крым — опасен», — заметил академик в беседе с KP.RU.

Результат от антиковидного перерыва в работе будет, только если все граждане начнут соблюдать противоэпидемиологические правила, проводить время в семье дома, а не выезжать в другие страны и города, считает эксперт.

Ранее президент Владимир Путин обратился к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом нового типа. Он согласовал введение нерабочих дней в ряде регионов уже с 23 октября.