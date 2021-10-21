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Пандемия дала возможность российским пенсионерам получить новые профессиональные знания

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:31
Общество
Пандемия дала возможность российским пенсионерам получить новые профессиональные знания
pexels.com  /  cottonbro

Санкт-Петербург, 21 октября. Российские пенсионеры в пандемию получили возможность освоить и применить новые профессиональные навыки и знания. Об этом рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.

Коротеева приняла участие в брифинге, организованном в студии медиацентра «Патриот». В рамках мероприятия она рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы, а также подняла тему того, как пандемия коронавируса сказалась на работающих пенсионерах. Оказалось, что пандемия пошла на пользу этой категории граждан, поскольку они смогли получить новые знания в центре.

«Не сказала бы, что они самые пострадавшие. Они в зоне риска, им сложнее, но это самые прилежные слушатели. Они не пропускают занятия, и они понимают, как будут применять эти навыки. Не могу сказать, что категория сильно выделяется, но очень радует, что приходят те, кто хочет сохранить текущее место работы. В пандемию это и время возможностей, это возможность получить и применить какие-то новые навыки», — заявила Коротеева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, эксперт объяснила, кто чаще всего обращается в центр занятости. По ее словам, в рамках программы обучается несколько различных категорий, в том числе люди предпенсионного и пенсионного возраста, женщины с детьми, а также безработные и те, кто находится в поиске работы.

«Это те, кто уже почувствовал, что доход снизился или им что-то угрожает. И именно с этой целью обратились в центр занятости населения», — сообщила она.

Наряду с этим Коротеева выделила среди обращающихся граждан категорию «вечных студентов». Чаще всего это бывают женщины, однако не всех допускают к обучению, если у человека не наблюдается готовность трудоустроиться впоследствии.

Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга начал работать полтора года назад. Его основными задачами являются ликвидация запросов рынка труда и образования.

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пенсионеры пандемия центр занятости
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