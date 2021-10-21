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Минпросвещения объявит дополнительные школьные каникулы в России с 30 октября по 7 ноября

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:30
Общество
Минпросвещения объявит дополнительные школьные каникулы в России с 30 октября по 7 ноября
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 21 октября. Министерство просвещения РФ планирует ввести дополнительные каникулы в российских школах в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил источник в ведомстве. Согласно текущему графику школьных каникул, учащиеся должны были отправиться на отдых с 15 ноября. Отмечается, что учащиеся не будут заниматься дистанционно в этот период.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Они предусматривают сохранение заработной платы. Нерабочие дни будут действовать на всей территории России.

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