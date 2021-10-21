Минпросвещения объявит дополнительные школьные каникулы в России с 30 октября по 7 ноября

Москва, 21 октября. Министерство просвещения РФ планирует ввести дополнительные каникулы в российских школах в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил источник в ведомстве. Согласно текущему графику школьных каникул, учащиеся должны были отправиться на отдых с 15 ноября. Отмечается, что учащиеся не будут заниматься дистанционно в этот период.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Они предусматривают сохранение заработной платы. Нерабочие дни будут действовать на всей территории России.