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Вакансия курьера в России стала одной из самых востребованных на фоне пандемии

  /   Обновлено: 21 октября 2021 11:29
Экономика
Вакансия курьера в России стала одной из самых востребованных на фоне пандемии
flickr.com  /  FaceMePLS

Санкт-Петербург, 21 октября. Объявление нерабочими выходными дней с 30 октября по 7 ноября вызвало рост числа вакансий курьеров в России. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.

Как утверждает эксперт, профессия курьера является для некоторых людей более привлекательной, чем другие специальности. В частности она отличается удобными условиями труда. Однако эта профессия имеет и свои недостатки.

«Это такая занятость очень краткосрочная, менее интересная с точки зрения построения карьерного трека», — объяснила Коротеева.

Тем не менее курьеры зарабатывают достаточно много, считает эксперт. Они могут регулировать уровень своей заработной платы в зависимости от количества принятых ими заказов. Однако такой вид деятельности является скорее занятостью, чем профессией, считает Коротеева.

Как сообщалось ранее, средняя зарплата курьеров в Санкт-Петербурге превысила отметку в 70 тысяч рублей. Предполагается, что это связано с оттоком трудовых мигрантов.

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