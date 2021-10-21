Новая южнокорейская ракета-носитель Nuri успешно стартовала с космодрома Наро

Сеул, 21 октября. Южная Корея выполнила запуск первой отечественной ракеты-носителя Nuri с космодрома Наро, расположенного в 470 километрах от Сеула.

В сообщении южнокорейского министерства науки и информационно-коммуникационных технологий говорится, что с момента запуска ракеты до ее выхода на орбиту потребуется чуть более 16 минут. Отмечается, что Nuri весит 200 тонн. Она оснащена жидкостными двигателями — четырьмя на первой ступени, одним на второй ступени и одним на третьей.

По имеющейся информации, на борту ракеты находится макет полезной нагрузки, который будет выведен на околоземную орбиту. Подчеркивается, что разработкой Nuri южнокорейские специалисты занимались с 2010 года. Реализация данного проекта обошлась Сеулу в два триллиона вон. Планируется, что в следующем году ракета выведет на орбиту 200-килограммовый спутник.

Ранее сообщалось, что первый российский художественный фильм, снятый в космосе, еще не вышел, но уже наделал много шума. По мнению экспертов, он положит начало новому тренду в кинематографе, передает infox.