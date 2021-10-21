Киев, 21 октября. Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО прошел прямо сейчас, его исход мог бы оказаться далеко на самым оптимистичным. С таким заявлением выступил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Неудобную правду о настоящем мнении украинского народа одиозный политик раскрыл в эфире телеканала «НАШ». По словам Арестовича, паника в офисе Зеленского началась из-за исследования общественных настроений, показавшего, что даже на подконтрольных Киеву территориях западные кураторы бывшего артиста «Квартала 95» едва ли могут рассчитывать на поддержку хотя бы половины граждан.

Население Донбасса, по его мнению, имеет заведомо предвзятое мнение о вступлении в Альянс, и мнение жителей ЛДНР, даже при наличии у них украинских паспортов, учитывать не следует. В отношении Крыма политик высказался в схожем ключе: так как полуостров находит под контролем Российской Федерации, говорить о положительном для Киева исходе голосования не стоит.

facebook.com / Алексей Арестович

«На самом деле относительно вступления в НАТО — там цифры не такие оптимистические в Украине. Примерно 50 на 50. То есть даже люди, которые против, смогут высказать свое мнение на референдуме», — признался Алексей Арестович.

Положение президента Украины Владимира Зеленского становится все более шатким. Как отметил авторитетный политолог Иван Скориков в беседе с Федеральным агентством новостей, последним гвоздем в крышку гроба действующего в Киеве режима может стать разразившийся в Европе энергетический кризис.