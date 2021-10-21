Замглавы МИД РФ Руденко назвал опасным шагом вступление Украины в НАТО

Москва, 21 октября. Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы крайне опасным шагом. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат в интервью РИА Новости прокомментировал перспективы членства Украины в НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что третьи страны не имеют права вето в этом вопросе, а Вашингтон поддерживает стремления Киева. По словам Руденко, такие оценки не первый раз звучат от представителей Альянса.

«Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги», — добавил замглавы МИД РФ.

Руденко добавил, что любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает позицию Москвы по Украине, подчеркнул замминистра иностранных дел.

Дипломат ранее отметил, что РФ не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по украинской стороне как кризисную. Россия не против встречи, но Киев пока не выполняет взятые обязательства, заключил Руденко.