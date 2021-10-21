Xbox надеется достичь уровня Sony в производстве игр-блокбастеров

Лос-Анджелес, 21 октября. Студия Xbox рассчитывает расширить каталог эксклюзивных масштабных игр, благодаря которым PlayStation имеет популярность на игровом рынке. Об этом сообщил глава компании Мэтт Бути.

Успех студии Sony вдохновил представителей Xbox на пересмотр дальнейшей стратегии развития крупного бренда. Глава студии Мэтт Бути затронул эту тему на стриме KindaFunny GamesCast. По его словам, компания продолжит выпускать разнообразные проекты: от масштабного Halo до более нишевых Grounded.

Бути также признал, что студия Xbox нуждается в громких премьерах по примеру Sony. Он отметил, что восхищен успехами конкурентов, которые создают больше иммерсивных AAA-проектов. При этом Бути подчеркнул: Xbox продолжит придерживаться уникального стиля, чтобы не делать «как у них». Тем не менее, студия рассчитывает достичь уровня Sony и будет отталкиваться от ожиданий аудитории при создании игр с масштабными мирами и универсальными темами.

Игра Elden Ring должна была стать одной из главных премьер следующего января. Однако разработчики перенесли релиз на 25 февраля 2022 года.